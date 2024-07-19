Çanakkale ve Balıkesir'de orman yangını! Alevler mücadele sürüyor
Son dönemlerde ormanlarımızda çıkan peş peşe yangınlarla mücadele tüm hızıyla devam ederken bu kez adres Çanakkale ve Balıkesir oldu. Çanakkale'nin Ayvacık, Balıkesir'in ise Ayvalık ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
ÇANAKKALE'DE ALEVLER MÜCADELE
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Gemedere Çayı mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Ayvacık Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin karadan yangına müdahalesi sürüyor.
BALIKESİR'DE MÜDAHALE SÜRÜYOR
Öte yandan Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı turistik Küçükköy mevkiinde de orman yangını çıktı.Yangına orman ekipleri ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
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