Çanakkale ve Balıkesir’de orman yangını! Alevler mücadele sürüyor

Yangınlarla mücadele sürüyor. Yeşil vatanı korumak için titiz çalışmalarını sürdüren ekipler bu kez de Çanakkale ve Balıkesir için harekete geçti.

Gündüz saatlerinde peş peşe Çanakkale ve Balıkesir'de çıkan yangınların ardından akşam saatlerinde tekrar yangın çıktı.