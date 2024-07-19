Bursa’da sandalye fabrikasında yangın! Müdahale sürüyor | İşçiler son anda canlarını kurtardı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren sandalye fabrikasında yangın çıktı.

YANGINDAN SON ANDA CANLARINI KURTARDILAR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin içinde kalan işçiler, son anda fabrikadan çıkmayı başardı.