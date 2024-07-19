Bursa'da sandalye fabrikasında yangın! Müdahale sürüyor | İşçiler son anda canlarını kurtardı
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir sandalye fabrikasında korku dolu anlar yaşandı. Nedeni henüz bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı ve alevleri görenler durumu hemen 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken fabrikadaki işçiler alevlerin arasından son anda çıkmayı başardı.
Yangın, 16.30 sıralarında İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren sandalye fabrikasında meydana geldi. Çıkış sebebi henüz öğrenilemeyen yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
YANGINDAN SON ANDA CANLARINI KURTARDILAR
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin içinde kalan işçiler, son anda fabrikadan çıkmayı başardı.
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