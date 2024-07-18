18 Temmuz 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Manisa'da orman yangını! Yangın evlere sıçradı...

ahaber.com.tr
Giriş: 18.07.2024 14:57 Güncelleme: 18.07.2024 15:38
ABONE OL
Manisa’da orman yangını! Yangın evlere sıçradı...

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde orman yangını çıkarken, bazı evler de alevler içerisinde kaldı. Yangına, orman yangın söndürme ve itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör