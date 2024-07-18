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İzmir'de 2 kişinin hayatını kaybettiği elektrik akımı olayında 27 şüpheli adliyeye sevk edildi

ahaber.com.tr
Giriş: 18.07.2024 10:22 Güncelleme: 18.07.2024 10:28
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İzmir’de 2 kişinin hayatını kaybettiği elektrik akımı olayında 27 şüpheli adliyeye sevk edildi

Son dakika haberine göre İzmir'de Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın hayatını kaybettiği elektrik akımı olayında gözaltına alınan 27 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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