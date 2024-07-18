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Esenyurt'ta dehşet anları kamerada: 2 kişiyi sokak ortasında silahla vurarak yaraladı

İHA
Giriş: 18.07.2024 13:18 Güncelleme: 18.07.2024 13:20
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İstanbul Esenyurt'ta 2 kişi aralarında husumet bulunan bir şahıs tarafından sokak ortasında silahla vuruldu. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, saldırı anı kameraya yansıdı.

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