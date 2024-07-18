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Erzurum'da suya kapılan bebek 5 gün sonra bulundu

İHA
Giriş: 18.07.2024 16:48 Güncelleme: 18.07.2024 16:49
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Erzurum-Artvin kara yolunda heyelanın sürüklediği otomobilden dereye düşerek kaybolan 10 aylık bebek 5 gün sonra ekipler tarafından 16 kilometre uzakta çalılıkların arasında bulundu.

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