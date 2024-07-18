18 Temmuz 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Ankara’da hastane önünde tekmeli yumruklu kavga kamerada

İHA
Giriş: 18.07.2024 13:15
ABONE OL
Ankara’da hastane önünde tekmeli yumruklu kavga kamerada

Ankara’da bir hastanenin önünde iki kişi arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör