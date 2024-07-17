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Milli voleybolcu Elif Şahin Novakid'i öneriyor

Giriş: 17.07.2024 14:51
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Milli voleybolcu Elif Şahin Novakid’i öneriyor

Türkiye Milli Voleybol Takımı ve Sultanlar Ligi Oyuncusu Elif Şahin, "Yeni nesli anadili İngilizce olan öğretmenlerle doğal bir şekilde İngilizce öğrenmeye başlamaları için teşvik ediyorum. Biliyorum ki yeni nesil için şartlar daha kolay. Eğitimlerine, kariyerlerine önde başlamak için önlerinde hiçbir engel yok." dedi.

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