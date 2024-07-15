15 Temmuz 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Zonguldak'ta plaj tesisinde silahlı kavga: 2 yaralı

İHA
Giriş: 15.07.2024 16:11 Güncelleme: 15.07.2024 16:11
ABONE OL

Zonguldak'ın Kapuz Mahallesi'ndeki plaj tesislerini boşaltma tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi silahla yaralandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör