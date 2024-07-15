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Malatya'da yaban keçileri görüntülendi

İHA
Giriş: 15.07.2024 14:27 Güncelleme: 15.07.2024 14:27
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Malatya'da nesli tehlike altında olan yaban keçileri, yüksek dağlık kesimlerde sürü halinde görüntülendi.

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