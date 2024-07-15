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İzmir Çeşme'deki orman yangınında dehşet! 3 kişi hayatını kaybetti

Giriş: 15.07.2024 15:43 Güncelleme: 15.07.2024 17:04
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İzmir Çeşme’deki orman yangınında dehşet! 3 kişi hayatını kaybetti

İzmir Çeşme, Manisa Soma ve Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Çeşme'de rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının yaklaştığı alanda bazı evlerdeki kişiler, tedbir amaçlı tahliye edildi. Öte yandan Çeşme'de çıkan orman yangınında alevler, Deliklikoy'a kadar ilerledi. Alevlerin arasında kalan 3 kişi, hayatını kaybetti. Ekiplerin müdahalesi ile Alaçatı'daki yangın kontrol altına alındı.

İzmir Çeşme, Manisa Soma ve Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

ÇEŞME
Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisindeki ormanlık, makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve yer ekibi sevk edildi.

EVLER TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİ
Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının yaklaştığı alanda bazı evlerdeki kişiler, tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yangının yaklaştığı arazide bulunan bir kadın ve iki çocuğu da jandarma ekibi tarafından bölgeden çıkarıldı.

Yangını kontrol altına alma çalışmalarında durumun iyiye gittiği belirtildi.

3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınında alevler, Deliklikoy'a kadar ilerledi. Alevlerin arasında kalan 3 kişi, hayatını kaybetti.

KONTROL ALTINA ALINDI
Ekiplerin müdahalesi ile Alaçatı'daki yangın kontrol altına alındı.


SOMA
Soma'nın Deniş Mahallesi'ndeki ormanda, saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 uçak, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

BAYRAMİÇ
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki Kaykılar köyü yakınlarındaki tarım arazisinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın da etkisiyle çevredeki arazilere ve ormanlık alana da sıçradı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile kara ve hava araçları sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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