İzmir Çeşme’deki orman yangınında dehşet! 3 kişi hayatını kaybetti

Yangın, rüzgarın da etkisiyle çevredeki arazilere ve ormanlık alana da sıçradı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile kara ve hava araçları sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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