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İstanbul Boğazı'nda alarm! Dev gemi karaya sürüklendi

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 15.07.2024 16:42 Güncelleme: 15.07.2024 17:12
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İstanbul Boğazı’nda alarm! Dev gemi karaya sürüklendi

Kocaeli'den Romanya'ya gitmek üzere yola çıkan "Oskano 35" isimli 178 metre uzunluğundaki gemi İstanbul Boğazı'nda Umuryeri açıklarında makine arızası nedeniyle karaya sürüklendi. Ekipler gemiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

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