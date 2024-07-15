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Ankara'da polis olduğu yalanı ile eve giren hırsız yakalandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 15.07.2024 18:42 Güncelleme: 15.07.2024 18:44
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Ankara’nın Polatlı ilçesinde sivil polis olduğunu söyleyerek girdiği evdeki yaşlı kadını dışarı çıkartıp evi soymaya kalkan hırsız, bir esnafın dikkati sayesinde yakalandı.

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