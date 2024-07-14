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Sivas'ın saklı güzelliği Suçatı Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 14.07.2024 12:56 Güncelleme: 14.07.2024 12:57
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Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan Suçatı Şelalesi, eşsiz güzelliği ile keşfedilmeyi bekliyor.

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