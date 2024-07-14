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Elektrik aksamında çıkan yangın minibüsü küle çevirdi

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 14.07.2024 11:04 Güncelleme: 14.07.2024 11:04
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D-400 Karayolunda seyir halindeki minibüs motor bölümünde çıkan yangın sonucunda yanarak kullanılamaz hale geldi.

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