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Adana'da sınav heyecanı değil sıcak uyutmadı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 14.07.2024 11:57 Güncelleme: 14.07.2024 11:57
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Adana’da sınav heyecanı değil sıcak uyutmadı

Adana'da KPSS'ye 3'üncü kez giren genç, bir önceki gece heyecandan değil sıcak nedeniyle uykusuz kaldığını söyledi.

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