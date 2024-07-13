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Van'da tıbbi bitkiler doğal fotoğraf stüdyosuna döndü

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 13.07.2024 14:06 Güncelleme: 13.07.2024 14:09
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Van Gölü kıyısında 300 bitki türünün yetiştirildiği Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Geofit Bahçesi'nde düzenlenen "Gezi ve Fotoğraf Günleri" devam ediyor.

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