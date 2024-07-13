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Tarlalarda fare paniği

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 13.07.2024 16:09 Güncelleme: 13.07.2024 16:10
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Tarlalarda fare paniği

Kırşehir'de tarımla uğraşan çiftçiler, fare istilası ve kuraklık nedeniyle zor günler yaşıyor.

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