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Ölümden saniyelerle kurtuldular

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 13.07.2024 14:56
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Elazığ’da yolda hızla ilerleyen ve aniden drift atan sürücü, az daha faciaya neden oluyordu.

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