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Maltepe’de drift yapan sürücüye 34 bin 303 TL ceza

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 13.07.2024 15:56
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Maltepe’de lüks otomobil ile drift yapan sürücüye 34 bin 303 TL idari para cezası uygulandı.

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