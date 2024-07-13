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Kendisini yanlışlıkla başından vuran adam son yolculuğuna uğurlandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 13.07.2024 13:17 Güncelleme: 13.07.2024 13:18
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Kendisini yanlışlıkla başından vuran adam son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da, sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada, elindeki tabancayla kendisini yanlışlıkla başından vuran adam son yolcuğuna uğurlandı.

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