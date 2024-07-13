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Elazığ’da otomobil bariyerlere saplandı: 4 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 13.07.2024 15:25 Güncelleme: 13.07.2024 15:25
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Elazığ’da otomobil bariyerlere saplandı: 4 yaralı

Elazığ’da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

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