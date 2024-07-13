13 Temmuz 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Balıkesir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale...

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 13.07.2024 16:59
ABONE OL
Balıkesir’de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale...

Balıkesir'in Ayvatlar kırsal mahallesinde ormanlık alanda başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Ekipler havadan ve karadan müdahale ederek, yangını kontrol altına almaya çalışıyor

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör