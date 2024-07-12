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Alevler geceyi aydınlattı! Aydın'da kağıt fabrikasında korkutan yangın

AA ahaber.com.tr
Giriş: 12.07.2024 23:05 Güncelleme: 12.07.2024 23:12
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Alevler geceyi aydınlattı! Aydın’da kağıt fabrikasında korkutan yangın

Aydın'ın Söke ilçesinde kağıt fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Söke Organize Sanayi Bölgesindeki bir kağıt fabrikasının açık alandaki kağıt toplama bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Haber verilmesiyle bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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