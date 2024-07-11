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İzmir'de şafak operasyonu! Aranan 2 firari yakalandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 11.07.2024 05:36 Güncelleme: 11.07.2024 05:37
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İzmir’de şafak operasyonu! Aranan 2 firari yakalandı

Hırsızlık ve dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 firari zanlı, İzmir'in Konak ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen şafak operasyonuyla yakalandı.

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