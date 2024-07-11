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İğneli aşık geleneği asırlardır devam ediyor

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 11.07.2024 12:47 Güncelleme: 11.07.2024 12:48
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Erzincan'da iğneli aşık geleneği asırlardır sürdürüyor. Türk-Ermeni aşıklarının atışmalarıyla ortaya çıkan sanat asırlardır nesilden nesile aktarılarak devam ediyor.

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