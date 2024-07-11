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Gümüşhane'nin yabani dut yaprakları ipek böceklerinin verimini arttırdı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 11.07.2024 10:00 Güncelleme: 11.07.2024 10:00
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Gümüşhane’nin yabani dut yaprakları ipek böceklerinin verimini arttırdı

Gümüşhane'de Prof. Dr. Selim Şen ve kadın girişimci Ayşegül Öznur Parlak tarafından yapılan çalışmada, kente özgü yabani dut ağacının yapraklarıyla beslenen ipek böceklerinin veriminin arttığı görüldü.

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