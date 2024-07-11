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3 bin yıllık olduğuna inanılan abide çınar ağacı, dev cüssesiyle ilgi uyandırıyor

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 11.07.2024 09:56 Güncelleme: 11.07.2024 09:56
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Hatay’da 7 buçuk metrelik gövdeye sahip olan ve 3 bin yıllık olduğuna inanılan abide 'Musa Ağacı' yöre halkının yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı konumunda.

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