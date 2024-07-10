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Son dakika: Malatya, Adıyaman, Elazığ, Şanlıurfa deprem mi oldu? 10 Temmuz 2024 Kandilli AFAD son depremler listesi

ahaber.com.tr
Giriş: 10.07.2024 13:04 Güncelleme: 10.07.2024 13:11
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Son dakika: Malatya, Adıyaman, Elazığ, Şanlıurfa deprem mi oldu? 10 Temmuz 2024 Kandilli AFAD son depremler listesi

Malatya'da bugün öğle saatlerinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem, bölgede kısa süreli panik yarattı. Saat 12:54 sularında kaydedilen depremin derinliği 14.27 kilometre olarak belirlendi. AFAD detayları paylaştı.

Malatya'da saat 12:54'te yaşanan 4.3 büyüklüğündeki deprem, kısa süreli bir paniğe neden oldu.

Yerin 14.27 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili AFAD tarafından yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bilgisi paylaşıldı. İşte 10 Temmuz son depremler listesi...

MALATYA'DA DEPREM!

Deprem Bilgileri:

Büyüklük: 4.3 (MW)

Yer: Yeşilyurt, Malatya

Tarih: 10 Temmuz 2024

Saat: 09:54:31 (TS)

Enlem: 38.2581

Boylam: 38.1208

Derinlik: 14.27 kilometre (KM)

AFAD 10 TEMMUZ SON DEPREMLER LİSTESİ

2024-07-10 12:54:31 38.25806 38.12083 14.27 MW 4.3 Yeşilyurt (Malatya)
2024-07-10 12:17:21 39.28778 41.28 7.06 ML 2.2 Varto (Muş)
2024-07-10 09:44:20 37.07778 28.36083 15.0 ML 1.8 Ula (Muğla)
2024-07-10 08:44:13 39.19278 40.20833 7.0 ML 2.1 Yayladere (Bingöl)
2024-07-10 06:07:23 36.23889 28.66167 21.02 ML 2.0 Akdeniz - [48.91 km] Fethiye (Muğla)
2024-07-10 06:02:44 38.10194 38.33389 7.0 ML 1.1 Çelikhan (Adıyaman)
2024-07-10 05:56:06 38.31278 37.35361 7.0 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-07-10 05:53:13 38.09194 38.34306 11.84 ML 1.9 Çelikhan (Adıyaman)

2024-07-10 05:31:56 40.82444 28.0525 7.01 ML 1.9 Marmara Denizi - [17.62 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2024-07-10 05:09:20 37.35472 36.75361 7.0 ML 1.3 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-07-10 05:04:21 36.39028 36.25167 4.91 ML 2.1 Antakya (Hatay)
2024-07-10 04:53:34 38.08222 37.22194 7.02 ML 1.7 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-07-10 03:57:07 37.02417 28.18083 5.12 ML 2.8 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [04.95 km] Menteşe (Muğla)
2024-07-10 03:51:34 37.93806 38.04361 7.06 ML 2.1 Doğanşehir (Malatya)
2024-07-10 03:49:25 39.375 39.10611 6.92 ML 1.5 Ovacık (Tunceli)
2024-07-10 03:45:07 38.64861 38.015 7.0 ML 1.5 Yazıhan (Malatya)
2024-07-10 02:26:08 40.06472 41.7975 7.0 ML 1.3 Pasinler (Erzurum)
2024-07-10 02:09:56 38.09444 38.31833 7.0 ML 0.9 Çelikhan (Adıyaman)
2024-07-10 02:05:17 37.52528 37.22389 6.87 ML 1.1 Pazarcık (Kahramanmaraş)

Malatya’da 4,3 büyüklüğünde depremMalatya’da 4,3 büyüklüğünde deprem MALATYA'DA 4,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

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