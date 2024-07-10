Son dakika: Malatya, Adıyaman, Elazığ, Şanlıurfa deprem mi oldu? 10 Temmuz 2024 Kandilli AFAD son depremler listesi

Malatya'da saat 12:54'te yaşanan 4.3 büyüklüğündeki deprem, kısa süreli bir paniğe neden oldu.

Yerin 14.27 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili AFAD tarafından yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bilgisi paylaşıldı. İşte 10 Temmuz son depremler listesi...