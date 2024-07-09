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Bodrum'da ormanlık alanda yangın! Havadan ve karadan kesintisiz müdahale

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 09.07.2024 16:21
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Bodrum’da ormanlık alanda yangın! Havadan ve karadan kesintisiz müdahale

Türkiye'nin en önemli tatil noktalarından olan Bodrum'da ormanlık alanda yangın çıktı. Öğle saatlerinde başlayan alevlere havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, orman yangını çıktı. Alevlere hava ve karadan müdahale sürüyor. Bodrum'un kırsal Pınarlbelen Mahallesi'ndeki ormandan, saat 14.15 sıralarında alevler yükselmeye başladı.

Yangına bölgede bulunan hava araçları ile çok sayıda arazöz ve iş makinesi sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında, alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

MÜDAHALE DEVAM EDİYOR
Muğla'nın Bodrum ilçesinin Pınarlıbelen ile Kumköy mahalleleri arasında çıkan orman yangınına 8 uçak, 10 helikopter, 33 arazöz, 10 itfaiye aracı, 1 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE) aracı, 2 ambulans, 1 TOMA, 16 su tankeri ile müdahale ediliyor.

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