Bodrum’da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor | Muğla Valisinden ilk açıklama: Yılın en ciddi yangınlarından biri

Şu anda yerleşim yeri için bir tehlike bulunmadığını ifade eden Akbıyık, şöyle konuştu:

"Yangın tam olarak kontrol altına alınmış diyemiyoruz. En azından yangının yayılması engellendi. Sabaha kadar tüm birimlerimiz araçlarımız çalışacak. Karadan müdahale çok zor oldu. Arkadaşlarımız kilometrelerce su hortumlarını taşıdılar, itfaiye hortumlarını taşıdı. Yol olmadığı için dozerlerimiz yol açma çalışması yapıyor. Havadan karadan gayret devam ediyor. Yangında 18 hava aracımız, 119 karadan arazözler ile belediyelerden gelen itfaiyelerimiz destek veriyor. Ağırlıklı orman personelimiz olmak üzere yaklaşık 400 personelimiz burada görev yapıyor. Çalışmalar sabaha kadar devam edecek, kontrol altına alacağız. Milletimize, Bodrum'a, Muğla'ya büyük geçmiş olsun diliyorum."