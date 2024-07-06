İstanbul E-5 Karayolu’nda dehşet anları! Genç kız koşarak istinat duvarında atladı

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla alınan Sümeyye K., Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kızın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.