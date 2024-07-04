İstanbullular dikkat! Haliç Köprüsü'nün Kadıköy yönü trafiğe kapatıldı
Metrobüs yolunda yapılacak asfalt yenileme çalışması nedeniyle Haliç'teki orta köprünün Kadıköy istikameti 3 Temmuz'da saat 23.00'ten itibaren trafiğe kapatıldı. Çalışmanın 8 Temmuz saat 05.00'e kadar tamamlanması planlanıyor. İşte detaylar...
İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), metrobüs yolunda yapılacak asfalt yenileme çalışması kapsamında 3 Temmuz'da saat 23.00'ten itibaren Haliç'teki orta köprünün Kadıköy istikameti trafiğe kapatıldı.
METROBÜS YOLUNDA YENİLEME
İBB'den yapılan açıklamaya göre, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Haliç Köprüsü metrobüs yolunda asfalt yenileme çalışması yapılacak.
5 GÜN SÜRECEK
Eskiyen ve yer yer sürüş konforunu etkileyen yoldaki asfaltın değiştirilmesi amacıyla 3 Temmuz'da saat 23.00'den itibaren başlayacak çalışmanın 8 Temmuz saat 05.00'e kadar tamamlanması planlanıyor.
Çalışmanın ilk gününde metrobüs yolundaki asfalt sökülecek, işlem tamamlandığında ise yola yeni ve dayanımı yüksek asfalt serilecek.
Trafik akışı, Ulaşım ve Trafik Komisyonu (UTK) kararına istinaden gerekli uyarıcı ve trafik işaret levhaları kullanılarak sağlanacak. Çalışma süresince D-100 kara yolu Haliç orta köprüsünün Kadıköy istikameti trafiğe kapalı olacak. Bölgede trafik sirkülasyonunun yan yoldan sağlanması planlanırken Beylikdüzü yönü ise çalışmadan etkilenmeyecek.
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