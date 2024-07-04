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Çöp evini temizleyemeye gelen ekibe bıçakla saldırdı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 04.07.2024 12:55
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Çöp evini temizleyemeye gelen ekibe bıçakla saldırdı

Bursa'da 'çöp ev' haline getirdiği evini temizlemeye gelen belediye ekiplerine bıçak çekerek direnen Feyzullah Yasa (68), kendisini ikna etmeye çalışan polis memuru T.K.'yi kolundan bıçakladı. Şüpheli, polisler tarafından güçlükle yakalanıp gözaltına alındı.

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