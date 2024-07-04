Türkiye Gazze’nin feryadını duyuracak! Astana’da ikinci gün! İşte masadaki konular

BAŞKAN ERDOĞAN BİR KONUŞMA YAPACAK

Yaklaşık 1 saat önce liderlerin karşılanması ve ardından aile fotoğrafı çektirilmesi ile başlayan zirve basına kapalı olarak devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın da bir konuşma yapması bekleniyor. Konuşmacılar alfabetik sıra ile belirleniyor. Zirvenin resmi oturumu bitince liderler baş başa temaslarını devam ettirecek.





Erdoğan'ın da katılımcı devlet başkanları ile görüşmelerini bugün de sürdürecek. Başkan Erdoğan dün ilk teması Rusya Devlet Başkanı Putin ile gerçekleşti. Daha sonra Azerbaycan ve Pakistan liderleriyle görüşen Erdoğan'ın temasları bugün akşam saatlerine kadar sürecek.