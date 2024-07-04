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Türkiye Gazze'nin feryadını duyuracak! Astana'da ikinci gün! İşte masadaki konular

ahaber.com.tr
Giriş: 04.07.2024 10:06 Güncelleme: 04.07.2024 11:38
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Türkiye Gazze’nin feryadını duyuracak! Astana’da ikinci gün! İşte masadaki konular

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan'ın yoğun temaslarda bulunmak üzere gittiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da "Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24. Devlet Başkanları Zirvesi" başladı. Zirvede bölgesel güvenlik, altyapı, enerji, çevre, sağlık, turizm, eğitim, dijitalleşme, ulaşım ve lojistik konuları, siyasi, ticari, ekonomik, kültürel ve insani işbirliği masaya yatırılıyor. Gazze'deki son durum masaya yatırılacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Temmuz ayındaki yoğun diplomasi mesaisinin ilk turu Kazakistan'ın başkenti Astana'da başladı.

Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısına katılan Başkan Erdoğan, zirvenin ikinci gününde temaslarını sürdürüyor.

MOĞOLİSTAN CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile görüştü.

Başkan Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi için geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'daki ikili temasları kapsamında Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh ile bir araya geldi.

Erdoğan'ın konakladığı oteldeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

ASTANA'DA ZİRVE BAŞLADI
Kazakistan'ın başkenti Astana'da "Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24. Devlet Başkanları Zirvesi" başladı. Kazakistan'ın dönem başkanlığında "ŞİÖ+" formatında gerçekleştirilen zirve, Astana'daki Bağımsızlık Sarayı'nda, ŞİÖ üyesi ülke devlet başkanları konseyi toplantısıyla başladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğindeki toplantıya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran Geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile ŞİÖ Genel Sekreteri Zhang Ming katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı öncesi liderler, Belarus'un ŞİÖ'ye tam üye seçilmesine yönelik kararı imzaladı. Böylece, Belarus, ŞİÖ'nün 10'uncu üyesi oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da yer aldığı "Çok Taraflı Diyaloğun Güçlendirilmesi: Sürdürülebilir Barış ve Kalkınma İçin Çabalamak" başlığıyla yapılacak "ŞİÖ+" zirvesi de öğleden sonra yapılacak.

A Haber Muhabiri Aşgin Kişiyev Astana'daki zirvenin ikinci gününde yaşananları aktardı. Kişiyev şunları söyledi:

BAŞKAN ERDOĞAN BİR KONUŞMA YAPACAK
Yaklaşık 1 saat önce liderlerin karşılanması ve ardından aile fotoğrafı çektirilmesi ile başlayan zirve basına kapalı olarak devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın da bir konuşma yapması bekleniyor. Konuşmacılar alfabetik sıra ile belirleniyor. Zirvenin resmi oturumu bitince liderler baş başa temaslarını devam ettirecek.



Erdoğan'ın da katılımcı devlet başkanları ile görüşmelerini bugün de sürdürecek. Başkan Erdoğan dün ilk teması Rusya Devlet Başkanı Putin ile gerçekleşti. Daha sonra Azerbaycan ve Pakistan liderleriyle görüşen Erdoğan'ın temasları bugün akşam saatlerine kadar sürecek.

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