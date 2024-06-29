Süper zor bulmaca! %99’u başarısız oldu: Gizli boya fırçasını 9 saniyede bul!

Göreviniz 9 saniye içinde gizli boya fırçasını bulmak. Gizli boya fırçasını fark ettiniz mi? Hadi ama, gözlerinizin önünde saklanıyor. İpuçlarına mı ihtiyacınız var? İşte arayışınızda size yardımcı olacak bazı ipuçları: Renkli mercanlara ve balıkların hareketlerine dikkat edin. Hala bulamadınız mı?

Acele edin, süremiz kısıtlı ve çok yakında bitecek! 3… 2… ve 1!

Süre sınırı bitti. Gizli boya fırçasını fark ettiniz mi?