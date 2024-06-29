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Süper zor bulmaca! %99'u başarısız oldu: Gizli boya fırçasını 9 saniyede bul!

ahaber.com.tr
Giriş: 29.06.2024 15:27
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Süper zor bulmaca! %99’u başarısız oldu: Gizli boya fırçasını 9 saniyede bul!

Canlı bir akvaryum sahnesine dalarak dedektif becerilerinizi test etmeye hazır mısınız? Balıkların ve mercanların arasında kaybolmuş olan boya fırçasını bulmak için dikkatli gözlerle bakın. Renkli deniz canlıları arasında gizlenmiş bu gizemi çözebilir misiniz? Hazır olun, arama ve bulma macerası başlıyor!

Peki, gözlem becerilerinizi test etmeye ve heyecan verici bir su macerasına atılmaya hazır mısınız? Bugünün mücadelesi, bir akvaryumun canlı dünyasında geçen bir ara ve bul bulmacası. Kendinizi renkli balıklar, oyuncu kabuklular ve sallanan deniz canlılarıyla dolu dev bir tankın serin camından bakarken hayal edin. Ama bekleyin! Mercan ve baloncukların arasında sıra dışı bir şey saklı. Bu su altı cennetine ait olmayan boya fırçasını görebiliyor musunuz?

Göreviniz 9 saniye içinde gizli boya fırçasını bulmak. Gizli boya fırçasını fark ettiniz mi? Hadi ama, gözlerinizin önünde saklanıyor. İpuçlarına mı ihtiyacınız var? İşte arayışınızda size yardımcı olacak bazı ipuçları: Renkli mercanlara ve balıkların hareketlerine dikkat edin. Hala bulamadınız mı?

Acele edin, süremiz kısıtlı ve çok yakında bitecek! 3… 2… ve 1!

Süre sınırı bitti. Gizli boya fırçasını fark ettiniz mi?

Eğer bulduysanız, tebrikler, harika bir iş başardınız! Eğer bulamadıysanız endişelenmeyin, bu herkesin başına gelebilir. Bazen en iyi bulmaca ustaları bile görüntünün özünü kavrayamayabilir. En üste kaydırarak boya fırçasını tekrar bulmayı deneyebilirsiniz. İşte çözüm!

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