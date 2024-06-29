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İzmir'de ormanlık alanda yangın! Havadan ve karadan müdahale başladı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 29.06.2024 13:52 Güncelleme: 29.06.2024 14:24
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İzmir’de ormanlık alanda yangın! Havadan ve karadan müdahale başladı

İzmir'de Menderes ilçesinde bulunan ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale başlarken, ekipler seferber oldu.

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