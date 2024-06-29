İzmir, Çanakkale ve Aydın'da yangın! Alevlerle mücadele gözaltılar var | Bakan Yumaklı'dan önemli açıklamalar
İzmir'de Menderes ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürerken alevler nedeniyle bazı evler tedbir amacıyla tahliye edildi. Öte yandan bir yangında Çeşme'de başladı. Çeşme'deki yangın ekiplerin 10 saatlik çalışması ile kontrol altına alındı. Selçuk ilçesindeki yangında alevler Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle Kuşadası yönüne ilerleyen alevler nedeniyle, oteller ve evler tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'deki yangınlarda yerleşim yerlerinde risk olmadığını ve ilgili kişilerin gözaltına alındığını söyledi. İşte detaylar...
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki orman yangınında son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Yumaklı'nın açıklamaları şu şekilde:
"Bugün Türkiye genelinde 30'u kırsal olmak üzere 44 yangın çıktı. Bunlardan 11'i yüksek risk grubundaydı. 6'sı kontrol altına alındı. İzmir Torbalı ve Çeşme ile Balıkesir Sususurluk'taki yangınların enerjileri düşürüldü. Onlarda herhangi bir tehdit söz konusu değil."
İLGİLİ KİŞİLER GÖZALTINDA
"Bu yangınların çıkma sebebiyle alakalı halihazırda soruşturmalar devam ediyor. 1'i hariç; İmzir Menderes'teki çıkan yangın malesefki bir hobi bahçesinden çıktı. Şu anda ilgili kişiler gözaltında."
YANGINLAR
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, İzmir'in ise Menderes, Selçuk ve Çeşme ilçelerinde çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor. Menderes'te Karacadağ mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 13 helikopter, 35 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü, yangının 12.53'te çıktığını, ilk müdahalenin 13.05'te gerçekleştirildiğini bildirdi. Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
MENDERES BELEDİYE BAŞKANI ÇİÇEK'TEN AÇIKLAMA: İNŞALLAH KISA SÜREDE SONA ERER
Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Öğle saatlerinde çıkan ve Değirmendere, Çamönü, Ataköy mahallerimizi etkileyen yangına karşı belediye ekiplerimizin de desteğiyle Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. İnşallah en kısa sürede bu felaket sona erer. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun."
5 HELİKOPTER GÖREVLENDİRİLDİ
MSB tarafından yapılan açıklamada "İzmir'de devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek için Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 3 adet Couger tipi helikopter ile 2 adet CH-47 tipi helikopter görevlendirildi." denildi.
EVLER TAHLİYE EDİLDİ
Çalışmalar sürerken, alevlerin yaklaştığı kırsal Çamönü Mahallesi'ndeki bazı evlerde yaşayan vatandaşların tedbir amaçlı tahliye edildiği belirtildi.
ÇEŞME VE SELÇUK İLÇELERİNDE DE YANGIN ÇIKTI
Çeşme Germiyan Mahallesi'ndeki kırsal alanda ve Selçuk ilçesi Pamucak Mahallesi ormanlık alanda çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor.
OTOBAN TRAFİĞE KAPANDI
Öte yandan, Urla ilçesine bağlı Kuşçular Mahallesi'ndeki yol kenarında da yangın çıktı. Otluk alandaki yangın nedeniyle, İzmir-Çeşme otobanı trafiğe kapatıldı. Bu yangına da ekiplerin müdahalesinin sürdüğü öğrenilirken, uzun araç kuyrukları oluştu.
SELÇUK'TAKİ YANGIN KUŞADASI'NA SIÇRADI
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki ormanlık alana da sıçradı. Yangının söndürülmesi için ekipler, yoğun çaba sarf ederken alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
AYDIN-İZMİR OTOBANI TRAFİĞE KAPATILDI
Yangın nedeniyle Aydın-İzmir otobanı trafiğe kapatılırken, Kuşadası'na gidecekler için trafik akışı Çamlık Mahallesi'nde veriliyor. Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın da incelemelerde bulunmak için Kuşadası'na gittiği öğrenildi.
EVLER, OTELLER VE BARINAK BOŞALTILDI
Rüzgarın da etkisiyle Kuşadası yönüne ilerleyen yangın nedeniyle, Bayraklıdede Mahallesi'nde bulunan 2 otel ve evler tahliye edildi. Burada konaklayanların, çevredeki diğer otellere yönlendirildiği öğrenildi.
Ayrıca Selçuk Belediyesine ait hayvan barınağı boşaltıldı. Hayvanlar, İzmir Büyükşehir Belediyesinin barınaklarına gönderildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.
İZMİR VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA: YANGININ ŞİDDETİNDE AZALMA VAR
İzmir Valisi Süleyman Elban, Selçuk'ta yangın kriz merkezinde açıklama yaptı: "Yangının enerjisi düşmüş durumda"
İzmir Valisi Süleyman Elban, Selçuk'ta yangın kriz merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün kentte sabahtan itibaren irili ufaklı 17 yangın çıktığını, bunun 5'inin küçük, 12'sinin ise büyük olduğunu söyledi.
Yangınların 2'si dışında diğerlerinin kontrol altına alındığını belirten Elban, "Menderes'te 2 farklı yangınımız vardı, birisi Şaşal bölgesinde birisi de Çamönü köyünde. Şaşal bölgesindeki de kontrol altına alındı. Çamönü köyündeki yangınımız henüz kontrol altına alınmamakla birlikte yangının şiddetinde ciddi bir azalma var." bilgisini verdi.
CAN KAYBI VE YARALANMA YOK
Selçuk'un Pamucak mevkisindeki yangının saat 17.12 itibarıyla başladığını ve 8 dakika sonra hava araçlarının yangına hızla müdahale ettiğini vurgulayan Elban, şöyle devam etti:
"Pamucak ve Menderes'te Allah'a şükür can kaybımız ya da yaralımız bulunmuyor. Menderes'te yerleşim yeri dışında bulunan evde birer oda ya da bir eklenti bölümünde hafif bir yangın oldu. Orman dışında büyük bir zararımız olmadı. Burada da yine çok şükür yerleşim yerlerine ciddi bir tehdit gözükmüyor. Yangın biliyorsunuz Selçuk-Kuşadası sınırında başladı. Daha sonra yangın Kuşadası tarafına sirayet etti. Ancak biraz önce bölge müdürümüz ve diğer ekiple havadan yangını takip ettik. Özellikle Kuşadası ve diğer bölgelerde yangının enerjisi düşmüş durumda. Kontrol altına alınmadı ancak başladığı saatlerdeki yoğun bir yangın şiddeti de yok."
ŞUANLIK BİR GÖZALTI YOK
Selçuk'taki yangının küçük bir tarlanın olduğu bölgeden çıktığını hatırlatan Vali Elban, şu an için bir gözaltı olmadığını ancak jandarmanın konuyu detaylıca araştırdığını sözlerine ekledi.
MSB'DEN İZMİR YANGINI AÇIKLAMASI
Milli Savunma Bakanlığı tarafından İzmir'deki yangına ilişkin "Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 3 adet Cougar helikopter ile 2 adet CH-47 helikopter, İzmir'deki yangın söndürme çalışmalarına aralıksız destek sağlamaya devam ediyor." açıklaması yapıldı.
ÇANAKKALE'DE DE YANGIN ÇIKTI!
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde zirai alanda çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
ÇANAKKALE'DE YANGIN!
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde zirai alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kısmen kontrol altına alındı. Yeniköy ve Üvecik köyleri arasındaki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bozcaada'dan da dumanı görülen yangının bildirilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ile Ezine Belediyesi ve Geyikli Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan yangın nedeniyle yazlık konutlar tahliye edildi, köylerdeki ağıllar boşaltıldı.
Üvecik köyünde küçükbaş yetiştiriciliği yapan Hamza Özkan'ın kışlası da yangın nedeniyle hasar gördü. Yangın başlayınca hayvanlarını sahile götüren Özkan, sürüsünü telef olmaktan kurtardı. Ayrıca, bir çimento fabrikasının limanda bulunan tesislerinin girişindeki kapalı bölüm de yandı.
YANGIN KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI
Ekiplerin yoğun çabaları sonucu rüzgar enerji santrallerine yaklaşması engellenen alevlerden bazı ağaçlar zarar gördü. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ın yerinde koordine ettiği ekipler, köylülerin desteğiyle yangını kısmen kontrol altında aldıkları bölgede çalışmalarına devam ediyor.
Evleri tahliye edilen vatandaşların, soğutma çalışmalarının sürdürülmesi için evlerine henüz girmemeleri, teyakkuzda olmaları gerektiği belirtildi.
BAKAN YUMAKLI'DAN İLK AÇIKLAMA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıklamasında şu sözlere yer verdi:
"İzmir'de devam eden; Selçuk, Menderes, Torbalı, Menemen, Çeşme yangınlarına 11 uçak, 27 helikopter, 171 arazöz ve iş makinesi ve 972 personel sevk edildi. Yangının başladığı ilk andan itibaren Ormanın Kahramanları cansiparane mücadelesini sürdürüyor."
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