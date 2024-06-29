İzmir, Çanakkale ve Aydın’da yangın! Alevlerle mücadele gözaltılar var | Bakan Yumaklı’dan önemli açıklamalar

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki orman yangınında son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Bugün Türkiye genelinde 30'u kırsal olmak üzere 44 yangın çıktı. Bunlardan 11'i yüksek risk grubundaydı. 6'sı kontrol altına alındı. İzmir Torbalı ve Çeşme ile Balıkesir Sususurluk'taki yangınların enerjileri düşürüldü. Onlarda herhangi bir tehdit söz konusu değil."

İLGİLİ KİŞİLER GÖZALTINDA

"Bu yangınların çıkma sebebiyle alakalı halihazırda soruşturmalar devam ediyor. 1'i hariç; İmzir Menderes'teki çıkan yangın malesefki bir hobi bahçesinden çıktı. Şu anda ilgili kişiler gözaltında."