İzmir, Çanakkale ve Aydın’da yangın! Alevler nedeniyle oteller ve evler tahliye edildi | İzmir Valisinden ilk açıklama

MENDERES BELEDİYE BAŞKANI ÇİÇEK'TEN AÇIKLAMA: İNŞALLAH KISA SÜREDE SONA ERER

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Öğle saatlerinde çıkan ve Değirmendere, Çamönü, Ataköy mahallerimizi etkileyen yangına karşı belediye ekiplerimizin de desteğiyle Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. İnşallah en kısa sürede bu felaket sona erer. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun."

5 HELİKOPTER GÖREVLENDİRİLDİ

MSB tarafından yapılan açıklamada "İzmir'de devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek için Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 3 adet Couger tipi helikopter ile 2 adet CH-47 tipi helikopter görevlendirildi." denildi.