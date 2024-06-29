İzmir, Çanakkale ve Aydın'da yangın! 4 noktada alevlere havadan ve karadan müdahale | Bakan Yumaklı'dan açıklama
İzmir'de Menderes ilçesinde bulunan ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında yangın çıkarken alevler kısa sürede geniş alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, yangını söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yangın nedeniyle bazı evler tedbir amacıyla tahliye edildi. Öte yandan bir yangında Çeşme ve Selçuk ilçelerinde başladı. Selçuk'taki yangının Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki ormanlık alana sıçradığı öğrenildi. Çanakkale'nin Ezine ilçesinde zirai alanda çıkan yangına müdahale sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı yangınlara ilişkin "İlk andan itibaren ormanın kahramanları cansiparane mücadelesini sürdürüyor. İzmir'deki yangınlara 11 uçak, 27 helikopter, 171 arazöz ve 972 personel sevk edildi." dedi. İşte detaylar...
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, İzmir'in ise Menderes, Selçuk ve Çeşme ilçelerinde çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor. Menderes'te Karacadağ mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 13 helikopter, 35 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü, yangının 12.53'te çıktığını, ilk müdahalenin 13.05'te gerçekleştirildiğini bildirdi. Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
MENDERES BELEDİYE BAŞKANI ÇİÇEK'TEN AÇIKLAMA: İNŞALLAH KISA SÜREDE SONA ERER
Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Öğle saatlerinde çıkan ve Değirmendere, Çamönü, Ataköy mahallerimizi etkileyen yangına karşı belediye ekiplerimizin de desteğiyle Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. İnşallah en kısa sürede bu felaket sona erer. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun."
5 HELİKOPTER GÖREVLENDİRİLDİ
MSB tarafından yapılan açıklamada "İzmir'de devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek için Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 3 adet Couger tipi helikopter ile 2 adet CH-47 tipi helikopter görevlendirildi." denildi.
EVLER TAHLİYE EDİLDİ
Çalışmalar sürerken, alevlerin yaklaştığı kırsal Çamönü Mahallesi'ndeki bazı evlerde yaşayan vatandaşların tedbir amaçlı tahliye edildiği belirtildi.
ÇEŞME VE SELÇUK İLÇELERİNDE DE YANGIN ÇIKTI
Çeşme Germiyan Mahallesi'ndeki kırsal alanda ve Selçuk ilçesi Pamucak Mahallesi ormanlık alanda çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor.
OTOBAN TRAFİĞE KAPANDI
Öte yandan, Urla ilçesine bağlı Kuşçular Mahallesi'ndeki yol kenarında da yangın çıktı. Otluk alandaki yangın nedeniyle, İzmir-Çeşme otobanı trafiğe kapatıldı. Bu yangına da ekiplerin müdahalesinin sürdüğü öğrenilirken, uzun araç kuyrukları oluştu.
SELÇUK'TAKİ YANGIN KUŞADASI'NA SIÇRADI
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki ormanlık alana da sıçradı. Yangının söndürülmesi için ekipler, yoğun çaba sarf ederken alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
AYDIN-İZMİR OTOBANI TRAFİĞE KAPATILDI
Yangın nedeniyle Aydın-İzmir otobanı trafiğe kapatılırken, Kuşadası'na gidecekler için trafik akışı Çamlık Mahallesi'nde veriliyor. Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın da incelemelerde bulunmak için Kuşadası'na gittiği öğrenildi.
ÇANAKKALE'DE DE YANGIN ÇIKTI!
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde zirai alanda çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
Yeniköy köyündeki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bozcaada'dan da dumanı görülen yangının bildirilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ile Ezine Belediyesi ve Geyikli belde Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Rüzgarın etkili olduğu bölgede söndürme çalışması sürüyor.
ALEVLER ÇİMENTO FABRİKASINA ULAŞTI
Çanakkale'deki yangında alevler çimento fabrikası liman tesislerine ulaştı
Ezine ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangında alevler, Akçansa Çimento Fabrikası'nın liman tesislerine kadar ulaştı. Fabrikanın liman tesisleri girişindeki bir bölümü alevler içerisinde kalırken, yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
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