Balıkesir’de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Bölgeye karadan Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edilirken havadan ise helikopter ve uçaklar sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. A Haber muhabiri Yusuf Gül A Haber ekranlarında yangına ilişkin detayları aktardı.

A Haber Muhabiri Yusuf Gül:

"Balıkesir Valisi tarafından aldığımız bilgiye göre özellikle havadan ve karadan müdahale sürüyor. 100 personelle şuan bölgede yangına müdahale etmeye çalışıyor. Rüzgarın etkili olduğunu söyleyebiliriz."

"RÜZGAR ALEVLERE ETKİ EDİYOR"

"Rüzgar özellikle makilik alanlarda başlayan yangınların daha da geniş bir alana yayılmasına neden olabiliyor. Daha geniş alana yayılmaması için ekipler özellikle alanın etrafını sarmaya çalışıyor."