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Emrullah Turanlı 'Temiz Kıbrıs' kampanyasına destek çağrısında bulunuyor

Giriş: 25.06.2024 19:47
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Emrullah Turanlı ’Temiz Kıbrıs’ kampanyasına destek çağrısında bulunuyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) doğal güzelliklerini korumak için Taşyapı İnşaat ve T&T Havalimanı İşletmeciliği, 'Temiz Kıbrıs' kampanyasını başlatıyor. Ercan Havalimanı'nın işletmecisi ve mimarı Emrullah Turanlı öncülüğünde yürütülecek kampanya, adayı çevre kirliliğine yol açan çöplerden arındırmayı hedefliyor. Kampanya ilk olarak, Lefkoşa-Girne anayolu üzerindeki Boğaz Piknik Alanı'nın temizlenmesiyle başladı. Turanlı, KKTC'nin geleceği için herkesi kampanyaya destek vermeye davet ediyor.

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