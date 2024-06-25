3 milyar dolarlık mirasta bilirkişiye şok ceza! Salih Tatlıcı’nın mirası paylaşılamıyor

TÜM AİLE DAVALIK

Salih Tatlıcı'nın bıraktığı yaklaşık 3 milyar dolarlık miras aile bireylerinin arasını açtı. Salih Tatlıcı vefatından 3-4 yıl önce mirasının büyük kısmını ikinci eşi Nurten Tatlıcı ile oğlu Uğur Tatlıcı'ya bırakınca, Tatlıcı Ailesi mahkemelik oldu. Salih Tatlıcı'nın ilk eşi Bedriye Tatlıcı'dan olan çocukları Ahmet Tatlıcı, Mehmet Tatlıcı ve Ali Tatlıcı, ikinci eşi Nurten Tatlıcı ve oğlu Uğur Tatlıcı'ya bırakılan gayrimenkul ve şirket hisseleriyle ilgili İstanbul 19'uncu Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkeme, Nurten Tatlıcı ve Uğur Tatlıcı'ya miras kalan gayrimenkullerin değerlerinin tespiti için bilirkişi raporu aldırdı.