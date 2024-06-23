23 Haziran 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Denize giren vatandaşlar dehşeti fark etti! Gölde panik anlar Ekipler alarma geçti

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 23.06.2024 21:37
ABONE OL
Denize giren vatandaşlar dehşeti fark etti! Gölde panik anlar Ekipler alarma geçti

Isparta'da plajda panik dolu anlar yaşandı. Yüzmek için denize giren vatandaş gölde öyle bir şeyi fark etti ki duyan dehşete düştü. Durum hemen ekiplere ihbar edildi. Bölgeye gelen ekipler önlem alarak plaja giriş çıkışlar kapattı. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör