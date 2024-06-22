Kazadan sadece dakikalar önce... Kütahya’da yolcu otobüsü devrildi polisin uyarısı faciayı önledi

Kütahya'da devrilerek 3 kişinin yaralandığı yolcu otobüsünün, Eskişehir otogarından çıkış yapmadan önce trafik polislerince durdurularak tüm yolculara emniyet kemeri taktırıldığı ortaya çıktı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, kazanın ardından yolcuların arayıp, kendilerine emniyet kemeri taktırıp bu konuda bilgi veren personele teşekkür ettiğini duyurdu.

Kaza, dün Eskişehir-Kütahya kara yolu 25'nci kilometresinde meydana geldi. Resul Tosun'un kontrolünü yitirdiği 32 ABH 917 plakalı yolcu otobüsü, yoldan çıkıp yan yattı. Birçok yolcu kendi imkanlarıyla otobüsün ön camını kırarak çıktı. Yaralanan 3 yolcu ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.