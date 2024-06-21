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Psikolojik Sağlığı Güçlendirme Projesi ile Ünlü Yazar ve Psikoterapist Uzm. Dr. Timur Harzadın

Giriş: 21.06.2024 18:55
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Psikolojik Sağlığı Güçlendirme Projesi ile Ünlü Yazar ve Psikoterapist Uzm. Dr. Timur Harzadın

Ünlü yazar ve psikoterapist Uzm. Dr. Timur Harzadın, "Psikolojik Sağlığı Güçlendirme" projesi ile ülke gündeminde yer almaya başladı. Medyanın ilgisini çekmeye başlayan bu proje, yurtdışındaki bazı akademisyenler tarafından da desteklenmekte.

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