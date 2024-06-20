Tatilciler dönüş yoluna geçti! Bodrum’dan 12 saatte 20 bin araç çıkış yaptı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin 6'ncı gününde tatilciler dönüşe geçti. Son 12 saatte 20 bin araç çıkış yaptı. Kentin çıkışında ve Bodrum-Milas istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da 9 günlük Kurban Bayramı tatili kapsamında kente yaklaşık 250 bin araç giriş yaptı. Normalde yaklaşık 200 bin olan kentin nüfusu, 1 milyona çıktı.