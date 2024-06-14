Sivas’ta kene kabusu sürüyor! Ölü sayısı yükseldi

Temür Ağca'nın cenazesi defnedilmek üzere ailesine teslim edilerek Doğanşar'a götürüldü. Ağca'nın hayatını kaybetmesi ile bu yıl Sivas'ta keneden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

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