14 Haziran 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Sivas'ta kene kabusu sürüyor! Ölü sayısı yükseldi

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 14.06.2024 10:17 Güncelleme: 14.06.2024 10:23
ABONE OL
Sivas’ta kene kabusu sürüyor! Ölü sayısı yükseldi

Sivas'ta sıcaklıkların artmasıyla birlikte ortaya çıkan keneler yine kabus yaşatmaya başlattı. İl genelinde kene ısırığının yol açtığı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde yaşayan Temür Ağca (74), Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ÖLÜ SAYISI 4'E ÇIKTI
İlçe merkezinde yaşayan 5 çocuk babası çiftçi Temür Ağca'nın vücuduna bir hafta önce kene yapıştı. Doğanşar Devlet Hastanesi'ne giden Ağca'nın üzerindeki kene sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı.

2 gün önce rahatsızlanan ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ağca, hayatını kaybetti.

Temür Ağca'nın cenazesi defnedilmek üzere ailesine teslim edilerek Doğanşar'a götürüldü. Ağca'nın hayatını kaybetmesi ile bu yıl Sivas'ta keneden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör