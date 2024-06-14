Sivas'ta kene kabusu sürüyor! Ölü sayısı yükseldi
Sivas'ta sıcaklıkların artmasıyla birlikte ortaya çıkan keneler yine kabus yaşatmaya başlattı. İl genelinde kene ısırığının yol açtığı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.
Sivas'ın Doğanşar ilçesinde yaşayan Temür Ağca (74), Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
ÖLÜ SAYISI 4'E ÇIKTI
İlçe merkezinde yaşayan 5 çocuk babası çiftçi Temür Ağca'nın vücuduna bir hafta önce kene yapıştı. Doğanşar Devlet Hastanesi'ne giden Ağca'nın üzerindeki kene sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı.
2 gün önce rahatsızlanan ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ağca, hayatını kaybetti.
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