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Samsun'da kahreden olay! Kamyonetin çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

ahaber.com.tr AA
Giriş: 14.06.2024 09:37
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Samsun’da kahreden olay! Kamyonetin çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kamyonetin çarptığı 7 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü ise Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

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