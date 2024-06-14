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Denizli'de yolcu otobüsü tarlaya uçtu yan yattı! 1'i ağır 27 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 14.06.2024 10:39
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Denizli’de yolcu otobüsü tarlaya uçtu yan yattı! 1’i ağır 27 yaralı

Denizli'de sabah saatlerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü tarlaya uçtu. Kaza nedeniyle araçta bulunanlardan 1'i ağır olmak üzere 27'si yaralandı.

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